Чем отличаются основные металлы от амфотерных?
Химия
Чем отличаются основные металлы от амфотерных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от металлов с повышением температуры их электропроводимость растет. Т.е. у амфотерных металлов наблюдается слабое перекрывание валентной зоны и зоны проводимости
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