Стихотворение из существительных про урок

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Стихотворение из существительных про урок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я на уроке в первый раз. Теперь я ученица. Вошла учительница в класс, - Вставать или садиться? Как надо парту открывать, Не знала я сначала, И я не знала, как вставать, Чтоб парта не стучала. Мне говорят - иди к доске, - Я руку поднимаю. А как перо держать в руке, Совсем не понимаю. Как много школьников у нас! У нас четыре Аси, Четыре Васи, пять Марусь И два Петровых в классе. Я на уроке в первый раз, Теперь я ученица. На парте правильно сижу, Хотя мне не сидится. Агния Барто

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