Сделайте вывод о соответствии строения земной коры формам рельефа и закономерностях размещения месторождений разных по происхождению полезных ископаемых

География
Сделайте вывод о соответствии строения земной коры формам рельефа и закономерностях размещения месторождений разных по происхождению полезных ископаемых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша страна богата разнообразными полезными ископаемыми. В их размещении по территории прослеживаются определённые закономерности. Руды образовались в основном из магмы и выделяющихся из неё горячих водных растворов. Магма подымалась из недр Земли по разломам и застывала в толще горных пород на различной глубине. Обычно внедрение магмы происходило в периоды активных тектонических движений, поэтому рудные полезные ископаемые связаны со складчатыми областями гор. На платформенных равнинах они приурочены к нижнему ярусу - складчатому фундаменту. Разные металлы имеют различную температуру плавления. Следовательно, от температуры магмы, внедрившейся в пласты горных пород, зависит и состав рудных скоплений. Крупные скопления руд имеют промышленное значение. Их называют месторождениями. Группы близко расположенных месторождений одного и того же полезного ископаемого называют бассейнами полезных ископаемых. Сюда зайди http://biofile.ru/geo/3738.html
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