В чем сила и слабость Базарова? таблица нужна очень срочно

Гость: Гость:

«А есть ли слабости у Базарова?». Конечно же есть, Базаров отрицал всё, так как был нигилистом. Отрицал он любовь, но в конце концов сам влюбился. Это было, можно сказать, его главной слабостью. Если бы он не влюбился, то его судьба сложилась бы иначе. Базаров очень любил спорить. Мне кажется, что это придавало ему какую-то особенную энергию. Значит, это сила Базарова. Но, если хорошо подумать, эта сила могла стать и слабостью. Сильно заспорившись, человек начинает сердиться и гневаться. Сильный человек силён во всем. Таков и наш Базаров. Он никому не давал собой манипулировать, всегда поступал только так, как сам считает нужным. Во время любого спора он крепко держится за свои утверждения и никому не смеет уступить. В конце концов, в подтверждение силы Базарова, я хочу привести слова Д.И.Писарева: «Базаров – человек, сильный по уму и характеру. Он представитель молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчётливо вырисовывается перед воображением читателя». Эти прекрасные слова показывают главную силу Базарова – его принимает и уважает его поколение!