Помогите пожалуйста описать Ивана Подкову.
Українська література
Помогите пожалуйста описать Ивана Подкову.
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Гость:
Мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст, запросто ламав руками підкови (за це запорожці прозвали йогоПідковою), міг зупинити віз, запряжений 6 кіньми, ухопивши його за заднє колесо, волячим рогом пробивав дубові ворота. Його охрестили Волошенином, тобто по-тодішньому молдованином. Його зріст був 2 м 29 см.
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