Сочините пожалуйста сказку про "целые числа" плизз, даю 15 баллов

Гость: Гость:

В одной сказочной стране Математике жили целые и дробные числа. Жили они очень дружно и весело, друг другу помогали. Однажды к ним в страну пришли в гости разделительные знаки. И стали они у чисел спрашивать, кто из них самый главный и кто самый нужный, без кого в стране не могут обойтись. "Мы здесь живем все наравне"-отвечали числа. Но после того как ушли разделительные знаки, целые числа стали задумываться, а для чего нужны дробные числа. Ведь почти все математические вычисления происходят с помощью целых чисел. Значит они самые главные и без них нельзя. Сильно загордились целые числа от своих мыслей и с дробными числами перестали дружить. Проходит некоторое время в страну Математику пришли новые жители цифры и заданием целых чисел было измерить их. Теперь для измерения длины можно пользоваться только целыми метрами, однако не все цифры имеют точный рост. И тут целые числа поняли, что без дробных чисел у них ни как не получиться измерить рост новых жителей. Тогда целые числа пошли к дробным и попросили их о помощи, они признались, что были не правы.И что в Математике все наравне важны и нужны. И стали с тех пор целые и дробные числа снова друзьями.