Распешите ПОДРОБНО и напишите какие формулы были ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Алгебра
Распешите ПОДРОБНО и напишите какие формулы были ИСПОЛЬЗОВАНЫ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 a^log(a)b=b ------------------ x+4/5>0⇒x>-4/5 8/5-3x=x+4/5 x+3x=8/5-4/5 4x=4/5 x=4/5:4 x=1/5 4 log(a)b+log(a)c=log(a)(b*c) -------------------------- 7/3*x-8>0 7/3*x>8 x>8:7/3 x>24/7 log(1,5)[3(7/3*x-8)]=log(1,5)4 3(7/3*x-8)=4 7x-24=4 7x=28 x=4 5 log(a)b-log(a)c=log(a)(b/c) x-2>0⇒x>2 log(9)(16/(x-2))=log(9)10 16/(x-2)=10 x-2=1,6 x=3,6
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