Укажи слово, котоые не являются однокореным среди данной группы гром громадный,громкий,громкость

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Укажи слово, котоые не являются однокореным среди данной группы гром громадный,громкий,громкость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громадный лишний потому что гром, громкий и громкость однокоренные- корень гром
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