Укажи слово, котоые не являются однокореным среди данной группы гром громадный,громкий,громкость
Русский язык
Укажи слово, котоые не являются однокореным среди данной группы гром громадный,громкий,громкость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громадный лишний потому что гром, громкий и громкость однокоренные- корень гром
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
MicrosoftWindows. Окном инструмента обработки является: 1) окно программы 2) окно приложения 3) окно документа 4) диалоговое окно 5) окно...
История
Как была организована армия в Ассирии, Нововавилонском царстве и Персии... Пожалуйста, мне срочно! Заранее спасибо.
Математика
На рисунке 3 49 №1 №2 №3 №4 - квадраты №5-прямоугольник. периметр квадрата №1 =32см периметр №2=24 см.площадь квадрата №3 =25см2. площадь прямоугол...