MicrosoftWindows. Окном инструмента обработки является: 1) окно программы 2) окно приложения 3) окно документа 4) диалоговое окно 5) окно панелей инструментов
Информатика
MicrosoftWindows. Окном инструмента обработки является: 1) окно программы 2) окно приложения 3) окно документа 4) диалоговое окно 5) окно панелей инструментов
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Окно панели инструментов
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