Упростите выражение и найдите его значения при а=2/3 2 2/3 а-1 1/6а очень прошу помочь если можно расписать пример

Математика
Упростите выражение и найдите его значения при а=2/3 2 2/3 а-1 1/6а очень прошу помочь если можно расписать пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/3a - 11/6a = 5/6а, если а = 2/3 5/6 × 2/3 = 5/9
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