Упростите выражение и найдите его значения при а=2/3 2 2/3 а-1 1/6а очень прошу помочь если можно расписать пример

Математика

Упростите выражение и найдите его значения при а=2/3 2 2/3 а-1 1/6а очень прошу помочь если можно расписать пример

Автор: Гость