Определите объем, занимаемый ртутью количеством вещества V=40 .Молярная масса ртут?? M=201 * 10-³кг/моль, ее плотность р=13,6г/см³

Математика
Определите объем, занимаемый ртутью количеством вещества V=40 .Молярная масса ртут?? M=201 * 10-³кг/моль, ее плотность р=13,6г/см³
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ν=40 моль M=201*10⁻³ кг/моль ρ=13,6 г/см³ = 13 600 кг/м³ _______ V - ? m=ρ*V V=m/ρ Плотность ρ задана Массу найдем из формулы: υ = m/M m=v*M Тогда: V=m/ρ = υ*M/ρ = 40*201*10⁻³ / 13 600  ≈ 590*10⁻⁶ м³ или 590 cм³
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