Что это??? :ЭТО МЕЛКИЕ СВИНЦОВЫЕ ШАРИКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И ЧАСТЬ ЧИСЛА

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Что это??? :ЭТО МЕЛКИЕ СВИНЦОВЫЕ ШАРИКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И ЧАСТЬ ЧИСЛА

Автор: Гость