Одна из известных картин Ван Гога "звёздная ночь ",вероятно ,появилось благодаря д??угому рисунку первые запечатлевшим звёздных галактик водоворот этот рисунок был воспроизведен в книге "популярная астрономия"выпущена в 1879 го...
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Одна из известных картин Ван Гога "звёздная ночь ",вероятно ,появилось благодаря д??угому рисунку первые запечатлевшим звёздных галактик водоворот этот рисунок был воспроизведен в книге "популярная астрономия"выпущена в 1879 году и И ставший черезвычайным популярным во Франции, а позднее и в Англии. А кто автор этого вдохновляющего рисунка? 1. сам Ван Гог 2. Шарль Мессье 3. Поль Гоген 4 Камиль Фраммарион 5. Абдуррахман ас-Суфи 6. Уильям Парсонс, лорд Росс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам Ван гог. хыхыххых
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