Помогите написать эссе "Моя будущая профессия" если я ещё не определился.

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« Моя будущая профессия» О своей будущей профессии я стала задумываться достаточно рано, потому что мне нравится иногда заглянуть в свое будущее, немного помечтать, что-то распланировать. В моей семье много увлеченных и любящих свое дело людей: мама, брат, бабушка и дедушка, семья моего дяди, но в тоже время я не раз наблюдала, что среди их знакомых есть люди, которые недовольны своей работой, и порой страдают от неё. Поэтому мне хочется выбрать такую профессию, чтобы я, как и мои близкие, могла радоваться и получать от нее только удовольствие. Не хочу, чтобы произошла роковая ошибка, не хочу, чтобы меня одолевал ужас, что годы, проведённые за занятием, которое вызывает отторжение, прожиты зря.По-моему мнению, человек профессионально должен заниматься таким делом, к которому у него есть способности и чему готов посвятить жизнь. Сколько себя помню, я всегда очень любила рисовать, и сейчас я пытаюсь поднять свое увлечение на более высокий, профессиональный уровень. Параллельно с этим изучаю историю искусств, по душе мне пришлась всемирная история и, конечно, история моей родины. Основываясь на своих интересах, я пришла к выводу, что мне следует придерживаться искусствоведческого направления, но в рамках этой профессии я хочу больше всего заниматься с детьми. Общение с малышами доставляет мне огромную радость. Я считаю, что детишкам нужно с самого раннего возраста прививать любовь к высокому искусству, развивать творческие способности и художественный вкус. Мне хотелось бы помочь им найти свое место в жизни, чтобы они потом не чувствовали себя потерянными и ненужными, поэтому в будущем я вижу себя педагогом, точнее учителем изобразительного искусства. Это очень ответственная работа, маленькие дети берут со взрослых пример, пытаются им подражать. Когда я была маленькой девочкой, для меня учитель был очень авторитетным человеком, я благодарна своим учителям за, вклад в моё становление и формирование как личности, во многом именно они помогли мне выбрать свой путь в жизни. От педагога зависит нравственное, эстетическое и моральное воспитание ребенка, поэтому рядом с ними должен быть настоящий профессионал, и я постараюсь стать им.