Помогите с 3 заданиями во вложении пж ) 2,4,7

Алгебра
Помогите с 3 заданиями во вложении пж ) 2,4,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 5√18+7√50-30√2=8√2+12√2-30√2=10√2
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