85•(435:5-47)= (63•8+48):3= И ещё 4 столбца пустых клеток как решить не понимаю
Математика
85•(435:5-47)= (63•8+48):3= И ещё 4 столбца пустых клеток как решить не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)435:5=87 2)87-47=40 3)85*40=3400 б)1) 63*8=504 2)504+48=552 3)552:3=184
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