Вырази в дециметрах 5 метров 1 дециметр
Математика
Вырази в дециметрах 5 метров 1 дециметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр = 10 дециметрам. Значит 5 метров 1 дециметр = 51 дециметру.
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