Помогите решить примеры 14056-(42103+14):3+(18710-18708)*45 (звездочка это знак умножения) 81+46028-(35450-5*25):225*293 пожалуйста помогите!!! :(((

Математика
Помогите решить примеры 14056-(42103+14):3+(18710-18708)*45 (звездочка это знак умножения) 81+46028-(35450-5*25):225*293 пожалуйста помогите!!! :(((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14056-14039 + 90= 107 2) 46109 - 157 * 293= 92110
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