Запишите слова разделив их на две группы.Вставь пропущенные буквы багаж_ клещ_ б??ош_ дрож_ богач_ вещ_ пейзаж_ дич_ камыш_ мыш_ полноч_ скрипач_

Русский язык

Запишите слова разделив их на две группы.Вставь пропущенные буквы багаж_ клещ_ б??ош_ дрож_ богач_ вещ_ пейзаж_ дич_ камыш_ мыш_ полноч_ скрипач_

Автор: Гость