Запишите слова разделив их на две группы.Вставь пропущенные буквы багаж_ клещ_ б??ош_ дрож_ богач_ вещ_ пейзаж_ дич_ камыш_ мыш_ полноч_ скрипач_
Русский язык
Запишите слова разделив их на две группы.Вставь пропущенные буквы багаж_ клещ_ б??ош_ дрож_ богач_ вещ_ пейзаж_ дич_ камыш_ мыш_ полноч_ скрипач_
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багаж, клещ, богач, пейзаж, камыш, скрипач - м.р., без мягкого знака Брошь, дрожь, вещь, дичь, мышь, полночь - ж.р., с мягким знаком
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