Какую роль играют рыбы в природе?

Биология
Какую роль играют рыбы в природе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну люди едят рыб.. Еда играет большую роль в жизни человека.. Соответственно и рыбы играют большую (съедобную) роль в жизни человека)))) Ну как то так,удачи Вам!) :)
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