Помогите решить дроби 2 целых 1/7*2,8

Математика
Помогите решить дроби 2 целых 1/7*2,8
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Гость:
Ответ будет: 2 целых 1\7*2,8   46 целых.
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