Помогите решить дроби 2 целых 1/7*2,8
Математика
Помогите решить дроби 2 целых 1/7*2,8
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Ответ будет: 2 целых 1\7*2,8 46 целых.
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