Частное двух чисел равно 8. запиши 3 пары таких чисел

Математика
Частное двух чисел равно 8. запиши 3 пары таких чисел
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Автор: Гость
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Гость:
1) 16 : 2 = 8 2) 48 : 6 = 8 3) 72 : 9 = 8
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