Дайте определения загадкам , отгадайте их: А) Шёл долговяз , в сыру землю увяз. Б) ??катерть бела весь свет одела. В) До неба достанет , а от земли не видать.
Литература
Дайте определения загадкам , отгадайте их: А) Шёл долговяз , в сыру землю увяз. Б) ??катерть бела весь свет одела. В) До неба достанет , а от земли не видать.
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Гость:
1. дождь.. 2. снег. 3. 1
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