Дайте определения загадкам , отгадайте их: А) Шёл долговяз , в сыру землю увяз. Б) ??катерть бела весь свет одела. В) До неба достанет , а от земли не видать.

Литература

Дайте определения загадкам , отгадайте их: А) Шёл долговяз , в сыру землю увяз. Б) ??катерть бела весь свет одела. В) До неба достанет , а от земли не видать.

Автор: Гость