Спишите предложения вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки п??епинания. укажите сyредства связи частей сложносочиненных предложении.

Русский язык
Спишите предложения вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки п??епинания. укажите сyредства связи частей сложносочиненных предложении.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед и , занялась, и пробудилась уже, и загалдели птицы.Пришла гроза.Вошла в рощу, улЕглась, и сразу...
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