Помогите сделать сочинение.Вот тема: Хочешь быть счастливым и успешным читай книги сочинение

Литература
Помогите сделать сочинение.Вот тема: Хочешь быть счастливым и успешным читай книги сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно доказано, что те, кто читают книги намного умнее и успешнее тех, кто их не читает. У человека читающего книгу хорошо развито воображение и это ему помогает по разному глядеть га мир, представлять его. Успешные люди -люди которые прочитали или читают книги. Они могут размышлять и действовать более увереннее, чем другие. Им будет легко принимать и решать проблемы.... Начало я дала
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