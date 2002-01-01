Помогите написать маленькое сообщение об Туре Хейердале.

География
Помогите написать маленькое сообщение об Туре Хейердале.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туре Хейердале является норвежским археологом, путешественником, писателем, автор многих книг. В детстве Тур страшно боялся воды, потому что дважды чуть не утонул. Как он сам вспоминал впоследствии, если бы лет в 17 ему кто-нибудь сказал, что он будет плавать по океану на утлой лодчонке по нескольку месяцев, он счёл бы того человека безумным. Расстаться с этой боязнью он смог только в 22 года, когда, случайно упав в реку, нашёл в себе силы выплыть самостоятельно.   Прожил Тур Хейердале 87 лет, появился на свет в 1914 года 6 октября, а умер в 2002 году 18 апреля в Алассио, Италия. Что исследовал Тур Хейердале: 1)1983-1984 годах обследовал курганы, найденные на Мальдивских островах в Индийском океане. 2)В 1991 году Хейердал исследовал пирамиды Гуимар на острове Тенерифе 3)В 1955-1956 годах организовал Норвежскую археологическую экспедицию на остров Пасхи Замужем был Тур Хейердал 3 раза и имел 5-ых детей, одним словом прожил долгую и хорошую жизнь.
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