Напишите пожалуйста эссе на тему: зачем нужна регулярная армия
Обществознание
Напишите пожалуйста эссе на тему: зачем нужна регулярная армия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Регулярная армия очень важна, она делает из парней настоящих мужчин. После армии ты понимаешь, что многого достиг и многого добился. Армия может быть:ПОСТОЯННОЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ. Регулярная армия нужна нам для поддерживания стратегического равновесия и обеспечения российских интересов в локальных конфликтах вроде того, что случился в Южной Осетии. Вот почему регулярная армия так важна.
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