Смесь состоящую из 1дм пропена, 1дм пропана и 3дм водорода пропустили над катализатором. реакция гидрирования прошла с выходом 80%. найти относительную плотность полученной газовой смеси по воздуху

Химия

Смесь состоящую из 1дм пропена, 1дм пропана и 3дм водорода пропустили над катализатором. реакция гидрирования прошла с выходом 80%. найти относительную плотность полученной газовой смеси по воздуху

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