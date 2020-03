Переведите слова плиз номер 6 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 20 б

Гость: Гость:

Sad - грустный Bad - плохой Fat - толстый, жирный Angry - злой Cat - кот Lasy - ленивый Brave - храбрый Name - имя Snake - змея Take - брать Big - большой Slim - стройный Six - шесть Stick - палка It - это I - я Nice - милый Five - пять Ride - ехать Nine - девять Fox - лиса Strong - сильный Long - длинный Frog - лягушка Crocodile - крокодил Go - идти No - нет Home - дом Nose - нос Close - закрывать