Помогите ) help me помогите решить английский язык 30 баллов дам

Английский язык
Помогите ) help me помогите решить английский язык 30 баллов дам
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1 D 2 E 3 C 4 A 5 Jane AustEn - B
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