16+5+3 переставьте одну спичку так чтобы ответ был равен 20
Математика
16+5+3 переставьте одну спичку так чтобы ответ был равен 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+5+3 Последний плюс меняем на минус и его к 6 получится:18+5-3
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