Турист прошол 45 км 3ч до остановки он шол со скоростью 5км/ч оставшуюся часть пути турист прошол со скоростью 6км/ч сколько времени бвл в пути ткрист после остановки?

Математика

Турист прошол 45 км 3ч до остановки он шол со скоростью 5км/ч оставшуюся часть пути турист прошол со скоростью 6км/ч сколько времени бвл в пути ткрист после остановки?

Автор: Гость