Турист прошол 45 км 3ч до остановки он шол со скоростью 5км/ч оставшуюся часть пути турист прошол со скоростью 6км/ч сколько времени бвл в пути ткрист после остановки?
Математика
Турист прошол 45 км 3ч до остановки он шол со скоростью 5км/ч оставшуюся часть пути турист прошол со скоростью 6км/ч сколько времени бвл в пути ткрист после остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5км/ч * 3ч=15км 2)45км-15км=30км 3)30км:6км/ч=5ч 4)5ч+3ч=8ч
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