Помогите написать сочинение в формате ЕГЭ на тему: Почему люди хранят память о войне? На примере стихотворения Твардовского "я не знаю никакой моей вины"

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Помогите написать сочинение в формате ЕГЭ на тему: Почему люди хранят память о войне? На примере стихотворения Твардовского "я не знаю никакой моей вины"
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Гость:
Александр Трифонович Твардовский, прошедший дорогами войны, не раз обращался к ней в своем творчестве, создав героическую эпопею "Василий Теркин" и лирические циклы: "Фронтовая хроника", "Послевоенные стихи". Но крошечное стихотворение "Я знаю, никакой моей вины..." занимает в его лирике особое место, оно как бы подводит итог пройденному пути и относится к тому незабываемому "времени счастья", когда осозналось, что долгожданная победа наступила, и ты, живой, будешь строителем нового мира.  Я знаю, никакой моей вины  В том, что другие не пришли с войны,  В том, что они - кто старше, кто моложе -  Остались там, и не о том же речь,  Что я их мог, но не сумел сберечь...  К этому чувству примешивалась горечь от потерь друзей, любимых, просто знакомых и миллионов незнакомых соотечественников. Поэт как бы вобрал в себя всеобщую боль, понес в себе; она трансформировалась, перерождалась в стихи, раскрывая Душу этого необыкновенного человека. Малюсенькое стихотворение, но оно вместило в себя философию большой прожитой жизни, много повидавшего и страдавшего человека. Твардовскому было о чем вспомнить, за что болеть душой. Это вечная вина перед родными, безвинно отправленными погибать. Поэтическая форма позволила автору многое оставить за рамками стихотворения, вместив в него лишь безмерную боль. Последняя строка ярко свидетельствует об этом.  Речь не о том, но все же, все же, все же...  Мой небольшой жизненный опыт не позволяет полностью понять философский смысл этого произведения, но и той тайны, которая приоткрылась, достаточно, чтобы понять гениальность Твардовского и его наследия.
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