Что за слова???:1)это трубка для вытекания жидкости и механизм для подъёма и перемещения грузов.2)это приспособление для оптирания и запирания замков и родник3)это проявление нежности и хищный зверёк

Русский язык

Что за слова???:1)это трубка для вытекания жидкости и механизм для подъёма и перемещения грузов.2)это приспособление для оптирания и запирания замков и родник3)это проявление нежности и хищный зверёк

Автор: Гость