Что за слова???:1)это трубка для вытекания жидкости и механизм для подъёма и перемещения грузов.2)это приспособление для оптирания и запирания замков и родник3)это проявление нежности и хищный зверёк
Русский язык
Что за слова???:1)это трубка для вытекания жидкости и механизм для подъёма и перемещения грузов.2)это приспособление для оптирания и запирания замков и родник3)это проявление нежности и хищный зверёк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кран, 2)ключ, 3) ласка
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