Представьте словесное и графическое описание задачи.выполните отладку алгоритма определить значение Q=- a^3+b^3/bc
Информатика
Представьте словесное и графическое описание задачи.выполните отладку алгоритма определить значение Q=- a^3+b^3/bc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a, b, c, q: real; begin readln(a, b, c); q := -(a * a * a + b * b * b) / b * c; writeln(q); end.
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