Прочитайте. В каких предложениях подлежащее выражено синтаксически неделимым сл??восочетанием , а в каких - одним словом? С помощью каких средств выражены смысловые различия в данных парах предложений ? 1) Отец с сыном уехал на...

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Прочитайте. В каких предложениях подлежащее выражено синтаксически неделимым сл??восочетанием , а в каких - одним словом? С помощью каких средств выражены смысловые различия в данных парах предложений ? 1) Отец с сыном уехал на рыбалку. - Отец с сыном уехали на рыбалку. 2) Васиф с другом шёл впереди. - Васиф с другом шли впереди.

Автор: Гость