Прочитайте. В каких предложениях подлежащее выражено синтаксически неделимым сл??восочетанием , а в каких - одним словом? С помощью каких средств выражены смысловые различия в данных парах предложений ? 1) Отец с сыном уехал на...
Русский язык
Прочитайте. В каких предложениях подлежащее выражено синтаксически неделимым сл??восочетанием , а в каких - одним словом? С помощью каких средств выражены смысловые различия в данных парах предложений ? 1) Отец с сыном уехал на рыбалку. - Отец с сыном уехали на рыбалку. 2) Васиф с другом шёл впереди. - Васиф с другом шли впереди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различия выражены согласованием форм подлежащего и сказуемого: единственное или множественное число Ед.ч. -Отец уехал - п одлежащее одно слово. Мн. ч. -Отец с сыном уехали - подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием. Сравни: Васиф с другом шёл впереди. - Васиф с другом шли впереди.
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