Найти высоту треугольника с периметром=36см, если она разбивает его на 2 треугольника с периметрами 18см и 24см

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Дано: треугольник АВС,Периметр АВН-18,ВНС-24 найти высоты решение Складывая периметры вновь полученных треугольников, мы высоту складываем два раза, а стороны первоначального треугольника входят в эту сумму один раз, поэтому вычтя старый периметр, мы получаем две высоты. Разделив разность на 2, получаем высоту. (18+24-36): 2 = 3