Пример честности из литературы 6-8 классы
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Пример честности из литературы 6-8 классы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примеров честности на самом деле очень много. Например:Человек говорит другому правду, а не льстит.Ребёнок разбил вазу и говорит правду, что это он разбил, а не перекидывает вину на своего друга (подругу)Человек верен своему долгу - это тоже честность.Чистосердечное признание в суде - тоже пример честности.
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