Почему штольц пробудил интерес ольги к обломову
Литература
Почему штольц пробудил интерес ольги к обломову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По началу он хотел ,чтобы Ольга во время отъезда Штольца не давала ему скучать,т.е чтобы он не возвращался к старой жизнь. после чего их дружба Ольги и Обломова превратилась в что-то большее,в нашем случае в любовь,как думали они
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