Почему штольц пробудил интерес ольги к обломову

Гость: Гость:

По началу он хотел ,чтобы Ольга во время отъезда Штольца не давала ему скучать,т.е чтобы он не возвращался к старой жизнь. после чего их дружба Ольги и Обломова превратилась в что-то большее,в нашем случае в любовь,как думали они