Объясните своими словами различие между "изоляцией" и "сепарацией"
История
Объясните своими словами различие между "изоляцией" и "сепарацией"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изоляция- отделение, разобщение. Сепарация- разделение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка
Физика
1. Выразить в метрах в секунду (м/с) скорости тел: 18 км/ч, 54 км/ч, 270 м/мин. 2. Скорость ??кворца равна 20 м/с, а скорость страуса 79,2 км/ч....
Английский язык
Українська література
Русский язык