Шевченкові було надано звання академіка за.........допоможіть будьласка....
Українська література
Шевченкові було надано звання академіка за.........допоможіть будьласка....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За те що він гарно малював з самого дитинства і за те що писав і складав гарно вірші:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Бросают три дротика в мишень, очки набранные за три броска, складываются, промах о??енивается в 0 очков.Какой итоговый показатель, представленный в...
Українська мова
Русский язык
Математика