Шевченкові було надано звання академіка за.........допоможіть будьласка....

Українська література
Шевченкові було надано звання академіка за.........допоможіть будьласка....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За те що він гарно малював з самого дитинства і за те що писав і складав гарно вірші:)
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