Помогите пожалуйста!!вопрос а,вопрос б

Математика
Помогите пожалуйста!!вопрос а,вопрос б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 2035 б 300 я не уверена, но возможно это правильный ответ 
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