В таблице приведены возможные скорости некоторых явлений и объектов природы Название объекта явления автомобиль самолет ветер пловец скорость 90км/ч 900км/ч 10м/с 100м/мин Расположи данные скорости в порядке возрастания. С...
Математика
В таблице приведены возможные скорости некоторых явлений и объектов природы Название объекта явления автомобиль самолет ветер пловец скорость 90км/ч 900км/ч 10м/с 100м/мин Расположи данные скорости в порядке возрастания. Сформулируй задачу на кратное сравнение, используя данные таблицы. Реши сформулированную задачу. Ответ можно не вычислять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Автомобиль - 90км/ч Cамолет - 900км/ч Ветер - 100м/м пловец - 10м/c 2. 10м/c - 100 м/мин - 90км/ч - 900км/ч 3. Самолет летел со скоростью 900 км/ч, на встречу самолета летел поток ветра, со скоростью 100м/м. В это время параллельно ветру, вдоль берега ехал автомобиль со скоростью 90км/ч, в воде рядом с едущей машиной плыл пловец, с средней скоростью 10м/с. Определите, кто быстрее доберется до точки А, если все движущиеся объекты находятся от нее на расстоянии в 4км. Определите кто доберется последним.
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