Какой выбор встал перед чернавкой из Сказки о мертвой царевне и семи богатырях

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«Сказка О мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина опирается на традиционный сказочный сюжет о злой мачехе и красивой доброй падчерице. Достаточно вспомнить народные сказки: русские — «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Крошечка-хаврошечка», немецкие — «Госпожа Метелица» и «Снегурочка», французскую «Золушку» и другие. Но Пушкин сумел наполнить традиционный сюжет особой глубиной, пронизанной светом добра. Как и всё пушкинское, эта сказка, как драгоценный камень, сверкающий тысячами граней смысла, поражающий нас многоцветьем слова и ясным, ровным сиянием, исходящим от автора, — не ослепляющим, а просветляющим наши невидящие глаза и спящие духовно сердца. Свои клады пушкинская сказка открывает любому читателю, будь ему десять или пятьдесят лет- было бы только желание открыть. Но юного читателя должен повести за собой взрослый. Хорошо, если это мама, папа, бабушка, дедушка …После чтения сказки «О мертвой царевне и семи богатырях» попробуем проанализировать её, ответив на ряд вопросов.