В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).
Математика
В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AB=BC=8 2)Если AB-основание, то BC=(20-8)/2=6 Ответ:6см, 8см
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