В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).

Математика
В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AB=BC=8 2)Если AB-основание, то  BC=(20-8)/2=6 Ответ:6см, 8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Существует ли треугольник, в котором середины всех медиан лежат на одной прямой ?
Ответить
Математика
Найти треть если 2/5 в 20 раз больше чем 10,5
Ответить
Обществознание
Как ты понимаешь характеристику "достойный образ жизни"?
Ответить
Математика
Упростите, применив формулы сокращенного умножения(m 3/4 - n 1/2)(m 1/4 + n 1/2).
Ответить
Алгебра
Корень из шести умноженная на корень из тринадцати целых пятьдесятых.найдите зна??.выражения
Ответить