В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).

Математика

В равнобедренном треугольнике с периметром 20 см сторона АВ равна 8 см. Чему может быть равна сторона ВС? ( перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через запятую, значение укажите в сантиметрах ).

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