Корень из шести умноженная на корень из тринадцати целых пятьдесятых.найдите зна??.выражения

Алгебра
Корень из шести умноженная на корень из тринадцати целых пятьдесятых.найдите зна??.выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из 6×13,5=корень 81=9
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