Развития компьютерных технологий, возможности цвета передачи современных мониторов дисплей в позволило уже не только художником, но и дизайнером и мультипликатором создавать новые цвета и оттенки. Такие Цвета классифицирует Pan...

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Развития компьютерных технологий, возможности цвета передачи современных мониторов дисплей в позволило уже не только художником, но и дизайнером и мультипликатором создавать новые цвета и оттенки. Такие Цвета классифицирует Pantone Color Institute. Недавно этот институт отписал новый цвет – цвет надежды, радости и оптимизма, цвет оригинальности и изобретательности открытого разума. В честь какого мультипликационного героя назвал этот цвет? 1. Винни-Пух 2. Пиноккио 3. Шрек 4. Симба 5. Алиса 6. Золушка 7. Миньон 8. Покемон Пикачу

Автор: Гость