Помогите пожалуйста какой глагольный вопрос слову виден

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Помогите пожалуйста какой глагольный вопрос слову виден
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видно, ты не знаешь этого правила. Все птицы, видно, спрятались от жары. вот 

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