Построить график функций. Помогите пожалуйста
Математика
Построить график функций. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область определения функции х≥-6, т.к. в дробную степень можно возводить положительные числа, и нуль, если показатель положительный, как в нашем случае Таблица значений х -6 -5 -4 -2 0 у 2 3 ≈5,4 ≈ 13,3 ≈25 Область значений у≥2.
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