Построить график функций. Помогите пожалуйста

Математика
Построить график функций. Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область определения функции х≥-6, т.к. в дробную степень можно возводить положительные числа, и нуль, если показатель положительный, как в нашем случае  Таблица значений х  -6    -5    -4        -2           0 у   2      3    ≈5,4    ≈ 13,3   ≈25 Область значений у≥2.
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