Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход масси...

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Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход массив кол-во элементов ; все нечетные числа становятся числом "-777". Функция вторая (f2) выводит все элементы массива.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int f1(long int *mas, int N)//f1 для заполнения всех нечётных значений "-777" {  int i = 0; for (int i = 0; i < N; i++)   if (mas[i] % 2 != 0)//условие, что число нечётное    mas[i] = -777;  return 0; } int f2(long int *mas, int N)//f2 для вывода массива {  int i = 0;  for (int i = 0; i < N; i++)   cout << mas[i]<<" ";//вывод элементов массива  cout << endl;  return 0; } void main() {  setlocale(0, "rus");  int N,k1=0,k2=0,c=0;  cout << "Введите натуральное число N" << endl;  cin >> N;  long int *p = new long int[N];//создаём динамический массив с длиной N  cin >> k1>>k2;//первые два числа  p[0] = k1; p[1] = k2;//записали в первые ячейки  for (int i = 2; i < N; i++)   p[i] = p[i-1] + p[i-2];//заполняем числами Фибоначчи  f1(p, N);//вызов функций  f2(p, N);  system("pause");//пауза в консоли. }
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