Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход масси...
Информатика
Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход массив кол-во элементов ; все нечетные числа становятся числом "-777". Функция вторая (f2) выводит все элементы массива.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int f1(long int *mas, int N)//f1 для заполнения всех нечётных значений "-777" { int i = 0; for (int i = 0; i < N; i++) if (mas[i] % 2 != 0)//условие, что число нечётное mas[i] = -777; return 0; } int f2(long int *mas, int N)//f2 для вывода массива { int i = 0; for (int i = 0; i < N; i++) cout << mas[i]<<" ";//вывод элементов массива cout << endl; return 0; } void main() { setlocale(0, "rus"); int N,k1=0,k2=0,c=0; cout << "Введите натуральное число N" << endl; cin >> N; long int *p = new long int[N];//создаём динамический массив с длиной N cin >> k1>>k2;//первые два числа p[0] = k1; p[1] = k2;//записали в первые ячейки for (int i = 2; i < N; i++) p[i] = p[i-1] + p[i-2];//заполняем числами Фибоначчи f1(p, N);//вызов функций f2(p, N); system("pause");//пауза в консоли. }
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