Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход масси...

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Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 числа и дальше они складываются числами Фибоначи. Вызвали функцию (f1) на вход массив кол-во элементов ; все нечетные числа становятся числом "-777". Функция вторая (f2) выводит все элементы массива.

Автор: Гость